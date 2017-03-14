Британський легкоатлет випередив коня у стометровому забігу (відео)

Дуейн Чемберс, якого 15 років тому визнали кращим легкоатлетом Європи, змагався зі скакуном по кличці "Жаркий Шторм".

Таким чином спортсмен готувався до місцевих благодійних змагань. Читайте такожУкраїнці Федечко і Кирпулянський стали чемпіонами Європи з сучасного п'ятиборства Перемогти скакуна спортсмену вдалося, подолавши дистанцію за 10 з половиною секунд.

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