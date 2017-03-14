Британський легкоатлет випередив коня у стометровому забігу (відео)

19:37, 14 березня 2017
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Дуейн Чемберс, якого 15 років тому визнали кращим легкоатлетом Європи, змагався зі скакуном по кличці "Жаркий Шторм".

Британський легкоатлет випередив кінь у стометровому забігу /

Таким чином спортсмен готувався до місцевих благодійних змагань.

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Перемогти скакуна спортсмену вдалося, подолавши дистанцію за 10 з половиною секунд.

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Теги: #змагання#забіг#конь