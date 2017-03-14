Оголошено склад збірної України на Кубок світу з греко-римської боротьби

Чоловіча збірна України з греко-римської боротьби разом з головним тренером Артуром Дзігасовим вилетіла до Ірану, де в місті Абадан відбудеться Кубок світу, повідомляє офіційний сайт Федерації боротьби України.

За результатами жеребкування, основні конкуренти наших спортсменів - Іран та Росія - потрапили до іншої підгрупи. На думку спеціалістів, у українців є шанс поборотися за медалі.

Склад збірної досить потужний:

59 кг - переможець Київського турніру, лідер молодіжної команди Жора Абовян;

66 кг - Парвіз Насібов;

71 кг - Руслан Ісрафілов;

75 кг - Микола Дараган та Артем Матяш;

80 кг - срібний призер Київського турнріру Дмитро Пишков;

85 кг - переможець Київського турніру Юрій Шкрюба;

98 кг - призер Київського турніру Володимир Васильєв;

130 кг - Олександр Чернецький та Микола Кучмій;

У складі української делегації полетіли президент ФГРБУ Олег Кравченко та державний тренер і Віталій Волошин.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з греко-римської боротьби в Ірані відбудеться 15-19 березня.