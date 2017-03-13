Українські дзюдоїсти завоювали чотири медалі етапу серії Гран-Прі в Баку

В Баку завершився етап серії Гран-прі з дзюдо, де спортсмени збірної України завоювали чотрири нагороди, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

В активі наших дзюдоїстів 4 бронзові нагороди.

Авторами «бронзових» здобутків стали: Кеджау Ньяболі (до 90 кг), Станіслав Бондаренко (+100 кг), Світлана Ярьомка та Єлизавета Каланіна (+78 кг).

Наступний етап світової серії Гран-Прі відбудеться 31 березня-2 квітня в Тбілісі. Він стане заключним стартом у відборі до складу збірної України для участі у чемпіонаті Європи, який з 20-23 квітня прийматиме Варшава.