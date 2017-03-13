Збірна України завоювала 6 золотих медалей і посіла 2-е місце в загальному заліку ЧЄ зі стрільби

У словенському Маріборі завершився чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї, де спортсмени збірної України завоювали 6 золотих медалей і посіли 2-ге загальнокомандне місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

В олімпійських видах програми наші спортсмени вибороли дві срібні нагороди. У стрільбі з пістолета з 10 метрів Олена Костевич показала результат 239,5 бали програвши тільки Зорані Арунович з Сербії (246,9).

А в стрільбі з пневматичної гвинтівки з відстані 10 метрів Олег Царьков набрав 247,7 бали, поступившись лише Володимиру Масленнікову з Росії (250,5 бали).

По дві золоті медалі у Галини Авраменко, Ігоря Кизими і чоловічої команди у складі Ігор Кізіма - Максим Бабушок - Данило Даниленко. Всі завойовані нагороди у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки по рухомих мішенях.

Всього, на рахунку збірної України 6 золотих, 10 срібних і 2 бронзові медалі - 18 нагород. В загальнокомандному заліку команда поступилася лише збірній Росії - 14-10-8, 32.

Чемпіонат Європи проходив у Мариборі з 6 по 12 березня.