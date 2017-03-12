Збірна України випередила Росію в боротьбі за 3-е місце у змішаній естафеті Кубку світу

У фінському Контіолахті завершилася змішана естафета в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій збірна України посіла 3-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна України виступала у складі Ірина Варвінець, Ольга Абрамова, Сергій Семенов і Дмитро Підручний.

Варвінець на першому етапі бездоганно стріляла (жодного промаху) і непогано відпрацювала по швидкості подолання дистанції, фінішувавши другою з відставанням від лідера в 20,5 секунди. Абрамова на своєму етапі допустила три промахи, але використовувала додаткові патрони і обійшлася без штрафу. Разом з тим, вона суттєво відстала по швидкості від суперниць - 4-е місце і 1 хвилина 8,5 секунди відставання. На третьому етапі Семенов використав лише один додатковий патрон (0+4) і вийшов на 3-е місце (+49,7 секунди). Нарешті, на останньому етапі, Підручний використовував два додаткових патрона (0+6), а на останніх метрах дистанції українці зберегли 3-е місце в боротьбі зі збірною Росії - 27,1 секунди выдставання від переможців.

Перемогу в цій гонці здобула команда Франції з результатом 1 година 11 хвилин 34,5 секунди (0+9), на другому місці команда Німеччини з відставанням у 11,0 секунди (0+10).