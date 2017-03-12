Українка Марченко перемогла росіянку у фіналі чемпіонату Європи зі стрільби з лука
16:38, 12 березня 2017Інше
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Матч проти Євгенії Тимофєєвої завершився розгромом з рахунком 6:0.
Марченко виграла чемпіонат Європи / Reuters
У французькому Віттелі завершився чемпіонат Європи зі стрільби з лука, де у фіналі жіночих одиночних змагань перемогла українка Вероніка Марченко, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша спортсменка з рахунком 6:0 обіграла Євгенію Тимофєєву з Росії.
Українка виграла три сети поспіль з рахунком 2:0 і здобула дострокову перемогу в матчі з чотирьох сетів.
У поєдинку за 3-е місце і бронзову медаль ще одна українка Лідія Січенікова програла Ангелін Коенде з Франції з рахунком 4:6.
Як повідомляв УНІАН, напередодні жіноча збірна України зі стрільби з лука перемогла Росію у матчі за "бронзу" ЧЄ, а чоловіча команда в аналогічному матчі програла росіянам.
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