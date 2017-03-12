Українка Марченко перемогла росіянку у фіналі чемпіонату Європи зі стрільби з лука

У французькому Віттелі завершився чемпіонат Європи зі стрільби з лука, де у фіналі жіночих одиночних змагань перемогла українка Вероніка Марченко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка з рахунком 6:0 обіграла Євгенію Тимофєєву з Росії.

Українка виграла три сети поспіль з рахунком 2:0 і здобула дострокову перемогу в матчі з чотирьох сетів.

У поєдинку за 3-е місце і бронзову медаль ще одна українка Лідія Січенікова програла Ангелін Коенде з Франції з рахунком 4:6.

Як повідомляв УНІАН, напередодні жіноча збірна України зі стрільби з лука перемогла Росію у матчі за "бронзу" ЧЄ, а чоловіча команда в аналогічному матчі програла росіянам.