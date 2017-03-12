Біатлоністи Меркушина і Прима посіли 7-е місце в одиночній змішаній естафеті етапу Кубка світу
Відставання від лідера склало 1 хвилину 01,3 секунди.
У фінському Контіолахті завершилася одиночна змішана естафета етапу Кубка світу з біатлону, де український дует Анастасія Меркушина та Артем Прима посіли 7-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша команда відстала від переможців на 1 хвилину 01,3 секунди.
Українці досить впевнено стріляли, використавши 8 додаткових патронів і жодного разу не зайшовши на штрафне коло. Цей результат був приблизно рівним з результататами лідерів. А ось в швидкості проходження траси вони значно поступалися лідерам.
Перемогу в гонці здобула команда Австрії - 31 хвилина 35,1 секунди (5 додаткових патронів), друге місце у збірної США - 32,8 секунди відставання (5), третє - у збірної Німеччини - 33,3 (6).
Етап Кубка світу в Фінляндії завершиться в неділю ввечері класичною змішаною естафетою, в якій у кожній команді змагаються по чотири спортсмена - дві жінки і двоє чоловіків.