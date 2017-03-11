Жіноча збірна України зі стрільби з лука перемогла Росію у матчі за "бронзу" ЧЄ, чоловіча команда програла росіянам

У французькому Віттелі завершилися командні змагання чемпіонату Європи зі стрільби з лука, де жіноча збірна України перемогла команду Росії в боротьбі за 3-е місце та бронзові медалі, а чоловіча команда програла росіянам в аналогічній грі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Жіноча команда України обіграла росіянок з рахунком 6:0.

Наше тріо виступало у складі Вероніка Марченко, Анастасія Павлова і Лідія Січенікова. Українки виграли три сети з однаковим рахунком 2:0 і четвертого сету не знадобилося.

У свою чергу, чоловіча команда України програла росіянам з рахунком 1:5.

Сергій Макаревич, Юрій Гавелка та Микита Шишкін звели внічию перший сет протистояння - 1:1, але програли два наступних - 0:2 і 0:2.

Як повідомляв УНІАН, у неділю будуть розіграні медалі в індивідуальних змаганнях. У жінок у матчі за золото зійдуться Вероніка Марченко і Євгенія Тимофєєва (Росія) а за бронзу - Лідія Січенікова і француженка Ангеліна Коенде.