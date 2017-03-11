Біатлоністка Варвінець зайняла 7-е місце в гонці переслідування етапу КС

У фінському Контіолахті завершилися чоловіча та жіноча гонки переслідування етапу Кубка світу з біатлону, де у жіночій гонці українка Ірина Варвінець зуміла переміститися на 26 рядків вгору і зайняти підсумкове 7-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка стартувала за результатами спринту з 33-го місця, але зуміла сьогодні ідеально відпрацювати на вогневих рубежах. Спортсменка жодного разу не промахнулася з 20-ти пострілів. У підсумку вона фінішувала на 7-му місці, з відставанням від переможниці у 32,6 секунди.

Юлія Джима з 34-го місця перемістилася на 26-е (2 промахи, +1 хвилина 58,1 секунди), Анастасія Меркушина - з 30-го на 40-е (3, 3:16.1), Ольга Абрамова - з 42-го на 51-е (3, 3:49.7), Надія Бєлкіна - з 44-го на 54-е (4, 4:39.2).

Переможницею гонки стала Лаура Дальмайєр з Німеччини з результатом 29 хвилин 54,4 секунди (1 промах). Друге місце у Марі Дорен Абер з Франції (2, +16.5 секунди), третє - у Лаури Вітоцци з Італії (1, +19.9).

У чоловічій гонці кращий з українців Дмитро Підручний фінішував на 21-му місці, який стартував 26-м за підсумками спринту (2, 1:29.9). На 36 - му місці фінішував Артем Прима, який стартував 42-м (2, 2:34.8), на 41-му місці фінішував Сергій Семенов, який стартував 47-м (4, 3:02,8), на 51-м фінішував Олександр Жирний, який стартував 57-м (4, 4:54.9), на 54-му - Володимир Семаков, який стартував 59-м (6, 6:16,3).

Перемогу в гонці здобув Андреас Пайффер з Німеччини, який стартував 5-му - 30 хвилин, 35.0 секунди (0 промахів). 2-е місце на рахунку Симона Едера з Австрії, який стартував 6-м (2, +0.3 секунди), третє - у Еміля Хегле Свендсена з Норвегії, стартував також 3-м (2, 2.3 секунди). У лідера нинішнього сезону і рекордсмена за кількістю виграних гонок етапів КМ француза Мартена Фуркада, який вчора переміг у спринті, 4 промахи на вогневих рубежах і відставання від переможця в 25.5 секунди - 5-е місце.

Етап КС у Фінляндії завершиться в неділю, 12 березня, одиночною змішаною і класичною змішаною естафетами.