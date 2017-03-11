Світоліна з великими труднощами виграла стартовий матч тенісного турніру в Індіан-Уеллс

В американському Індіан-Уеллсі відбувся матч другого кола тенісного турніру BNP Paribas Open, в якому українка Еліна Світоліна насилу обіграла китаянку Ван Цян, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українка програла перший сет з рахунком 3:6, виграла другий - 6:3, а у третій вирішальній партії перемогла лише на тай-брейку - 7:6 (7:3).

Матч тривав 2 години 38 хвилин.

За цей час українка зробила один ейс (два - у суперниці), допустила 8 подвійних помилок (4), подала 56 відсотків перших подач (58).

Світоліна - єдина українка у жіночій сітці турніру, що продовжує боротьбу за перемогу. Раніше свої матчі програли Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

У чоловічому турнірі до другого кола дійшов Олександр Долгополов, який свій матч цього етапу змагань зіграє в ніч на неділю, 12 березня.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Індіан-Уеллсі проходить з 6 по 19 березня.