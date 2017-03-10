Українець Підручний потрапив у Топ-30 спринту на етапі Кубка світу з біатлону

У Контіолахті (Фінляндія) завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, де кращим з українців став Дмитро Підручний, який посів 26-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен допустив один промах на вогневому рубежі та відстав від переможця гонки на 1 хвилину 10,4 секунди.

Артем Прима, також допустив 1 промах, фінішував 42-м з відставанням в 1 хвилин 26,0 секунди, Сергій Семенов - 47-м - 1 хвилина 51,9 секунди (3 промахи), Олександр Жирний - 57-м - 2 хвилини 11,5 секунди (2), Володимир Семаков - 59-м - 2 хвилини 15,1 секунди (2).

Перемогу в гонці здобув Мартен Фуркад з результатом 22 хвилини 17,0 секунди (1 промах), 2-е місце у Ондржея Моравца з Чехії - 0,6 секунди відставання (0), третє - у Еміля Хегле Свендсена з Норвегії - 9,4 секунди відставання (0).

Сьогодні ввечері також відбудеться жіноча спринтерська гонка.

Етап КС у Фінляндії триватиме до неділі, 12 березня.