Чоловіча та жіноча збірні України вийшли у матчі за 3-е місце на ЧЄ зі стрільби з лука

Жіноча та чоловіча збірні України не зуміли пройти полуфинальнаю стадію на чемпіонаті Європи в приміщенні, здобувши путівки в матчі за третє місце, повідомляє SportArena.

Несподівано легко в півфіналі поступилася жіноча збірна у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Лідії Сиченіковій — вони в трьох сетах програли француженкам (0:6). При цьому фаворитом поєдинку виглядала саме Україна, яка у кваліфікації зуміла показати другий результат, завоювавши пряму путівку в півфінал. Франції довелося подолати чвертьфінальну стадію, де господарі турніру обіграли Туреччини (6:2).

Читайте такожУкраїнка Марченко вийшла у фінал чемпіонату Європи зі стрільби з лукаВ стартових двох партіях українки програли мінімально, з різницею всього в одне очко. І лише у третій вирішальній партії Ле Бле досить впевнено перестріляли синьо-жовтих, набравши на три очки більше. Найкращою у складі України очікувано стала Марченко, яка набрала 58 з 60-ти можливих очок. Підтримати лідера Павлова і Січенікова не зуміли: вони на двох вибили тільки дві «10», що і позначилося на підсумковому рахунку.

Більш інтригуючим вийшов півфінальний поєдинок чоловічої збірної, яка мінімально поступилася Італії (3:5). Перші дві партії українці програли, однак у третьому сеті зуміли скоротити відставання до мінімуму, і для переходу в тай-брейк їм треба було вигравати четверту партію. Синьо-жовті стрілки зробили практично всі — вони вибили 59 із 60-ти можливих очок, однак такий результат приніс їм тільки нічию. Таким чином, за підсумками чотирьох партій Італія набрала п'ять очок і вийшла у фінал.

Суперниками України у матчах за третє місце стануть збірні Росії, які сенсаційно поступилися Франції (у чоловічому турнірі) і Польщі (жіночому). Матчі за третє місце командного чемпіонату Європи в приміщенні пройдуть у суботу, 11 березня. Початок жіночого матчу о 16:40 за Києвом, а чоловічого — у 17:30.

Як повідомляв УНІАН, фінали в одиночних змаганнях відбудуться в неділю, 12 березня.

Чемпіона Європи зі стрільби з лука проходить в Виттеле (Франція) з 7 по 12 березня.