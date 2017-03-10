Індіан-Уеллс: Долгополов виграв матч першого кола, Цуренко програла

В американському Індіан-Уеллсі завершилися матчі першого кола тенісного турніру BNP Paribas Open, в яких українець Олександр Долгополов виграв, а Леся Цуренко поступилася і вибула з боротьби, повідомляє офіційний сайт змагань.

Долгополов, який займає в рейтингу 64-е місце, обіграв 39-ю ракетку світу Віктора Троїцькі з Сербії - 6:1, 6:4. Українець мав повну перевагу в першому сеті, а в другому суперник зміг вирівняти гру, дозволивши українцю зробити тільки один "зайвий" брейк.

У другому колі українець зіграє проти Філіпа Кольшрайбера з Німеччини.

У свою чергу, 41-я ракетка світу Цуренко у впертій боротьбі програла 49-й у світовому рейтингу Пен Шуай з Китаю - 2:6, 6:2, 5:7.

Як повідомляв УНІАН, раніше турнір покинула турнір Катерина Бондаренко, яка у першому колі програла інший китаянці Ван Цян.

Таким чином, у другому колі змагань Україну представлять Долгополов і 10-я ракетка світу Еліна Світоліна, яка завдяки високому місцю в рейтингу пропускала перше коло змагань. Свій стартовий матч у Індіан-Уеллсі вона проведе проти Ван Цян.