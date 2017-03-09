Семеренко і Журавок замкнули Топ-10 спринтерської гонки етапу Кубка IBU

В естонському Отепяя завершилася спринтерська гонка в рамках етапу Кубка IBU (Міжнародної федерації біатлону), в якій відразу дві українські біатлоністки потрапили в десятку найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

Віта Семеренко посіла 9-е місце, а Юлія Журавок замкнула 10-ку найсильніших.

Українські біатлоністки жодного разу не схибили на вогневих рубежах, але відстали від лідерів по швидкості. Українки програли близько 30 секунд переможниці гонки Анастасії Загоруйко з Росії. При цьому, у неї був один штрафний круг.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОНКИ

1. Анастасія Загоруйко (Росія, 0+1) 22:09.7

2. Юлія Швайгер (Австрія, 0+0) +5.8

3. Анна Нікуліна (Росія, 0+0) +7.0

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9. Віта Семеренко (0+0) +29.7

10. Юлія Журавок (0+0) +31.7

46. Марія Кручова (1+2) +2:20.9

57. Яна Бондар (2+3) +2:40.6

64. Юлія Бригинець (1+1) +2:58.8

Як повідомляв УНІАН, напередодні Віта Семеренко у першій гонці після повернення в біатлон через 2,5 роки перерви в кар'єрі потрапила на подіум у складі змішаної естафетної команди, де Україна посіла 3-е місце.