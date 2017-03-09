Марченко програв у кваліфікації, Бондаренко - в першому колі основного турніру в Індіан-Уеллс

У Індіан-Уеллс (США) триває тенісний турнір BNP Paribas Open, де в ніч на четвер українець Ілля Марченко програв у матчі фінального раунду кваліфікаційних змагань, а Катерина Бондаренко - у першому колі основних змагань, повідомляє офіційний сайт турніру,

Бондаренко у впертій боротьбі в трьох сетах поступилася китаянці Ван Цян. Наша спортсменка зуміла виграти перший сет, але поступилася в двох наступних - 7:5, 4:6, 4:6.

Матч тривав 2 години 33 хвилини.

Читайте такожЧотири представника України зіграють в основній сітці тенісного турніру в Індіан-УеллсУ свою чергу, Марченко, посіяний у кваліфікації під 10-м номером, у вирішальному матчі програв французу Жюльєну Беннето з рахунком 4:6 4:6.

Таким чином, з представників України на цьому турнірі залишилися Еліна Світоліна (у другому колі зустрінеться з Ван Цян), Леся Цуренко та Олександр Долгополов.

Тенісний супертурнір у Індіан-Уеллс (сумарний призовий фонд - 15 млн. доларів) проходить з 6 по 19 березня.