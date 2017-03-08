Збірна України з біатлону обігнала Росію в боротьбі за бронзу змішаної естафети Кубка IBU

В Отепяя (Естонія) завершилася змішана естафетна гонка етапу Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів), де на фініші збірна України випередила команду Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша команда виступала у складі Віта Семеренко, Яна Бондар, Андрій Доценко і Руслан Ткаленко.

Олімпійська чеміпонка Сочі-2014 Віта Семеренко, яка повернулася в біатлон після паузи в 2,5 року впевнено подолала перший етап, схибивши на стрільбі по одному разу на двох вогневих рубежах, і відставши від лідера гонки по закінченні етапу на 9,5 секунди.

Надалі наша команда залишалася в числі лідерів і претендентів на медалі. А у фінішному створі Руслан Ткаленко випередив суперника з Росії Кирила Стрельцова на 0,5 секунди в боротьбі за бронзу.

У підсумку, наша команда відстала від переможців зі збірної Німеччини на 39,9 секунди. Результат німців - 1 година 14 хвилин 34,6 секунди. 2-е місце у збірної Норвегії - 20,8 секунди відставання.

Кубок IBU - другий за значущістю турнір після Кубку світу.