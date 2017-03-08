Краща тенісистка світу Серена Вільямс знялася з турнірів в Індіан-Уеллсі і Майамі

Найсильніша тенісистка світу, перший номер рейтингу Жіночої тенісної асоціації американка Серена Вільямс відмовилася від участі в турнірах у Індіан-Уеллсі і Майамі, повідомляє офіційний сайт WTA.

«На жаль, мені потрібно знятися з турнірів в Індіан-Уеллсі і Майамі. Я не можу тренуватися через своїх коліна, і розчарована, що мене не буде на цих турнірах.

Я буду продовжувати рухатися вперед і залишатися позитивною. Я з нетерпінням чекаю повернення на корт, як тільки це буде в моїх силах», – заявила Вільямс,

Турнір в Індіан-Уеллсі стартував 6 березня і триватиме до 19 березня, а турнір у Майамі пройде з 21 березня по 2 квітня.

За підсумками цих турнірів Вільямс у будь-якому випадку втратить лідерство у світовому рейтингу.