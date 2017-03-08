Шпажистка Бровко і шабліст Писаренко стали срібними призерами чемпіонату Європи з фехтування

У болгарському Пловдиві проходить чемпіонат Європи з фехтування серед юніорів і кадетів, де на рахунку збірної України вже 2 срібні медалі, повідомляє Національна федерація фехтування України.

Напередодні шпажистка Інна Бровко завоювала срібну медаль континентальної першості серед юніорів, поступившись у фінальному поєдинку 8-му номеру світового рейтингу ізраїльтянці Вірі Майї Деві Каневські з рахунком 13:15.

До цього Бровко вдало пройшла груповий раунд, записавши на свій рахунок 6 перемог з 6. В турі прямого вибування українка стартувала під 3-м номером кваліфікації. В 1/32 турнірній таблиці Інна обіграла эстонку Кармен-Лії Таграмаа з рахунком 15:10, далі взяла верх над сербською фехтувальницею Мартою Грияк – 15:13, а в 1/8 фіналу не відчувала труднощів у бою з британкою Даніель Лоусон – 15:9. В 1/4 чемпіонату українська шпажистка вирвала путівку в півфінал турніру, вигравши у напруженій боротьбі у Ніколь Гавриленко з Ізраїлю з перевагою в один укол – 15:14. А от бій за вихід у фінал дався представниці збірної України набагато легше: в 1/2 турнірній таблиці Бровко без проблем пройшла чемпіонку світу серед кадетів-2016 Алессандро Боцца з Італії, завершивши поєдинок з рахунком 15:7 на свою користь. На жаль, золота нагорода українці не підкорилася. Як повідомлялося раніше, Інні Бровко не вистачило лише двох уколів до чемпіонського титулу в протистоянні з Каневські.

Раніше, на турнірі кадетів, срібло завоював шабліст Іван Писаренко.

У груповому етапі змагань Іван здобув три перемоги і зазнав дві поразки, після чого стартував в турі прямого вибування під 30-м номером загальної кваліфікації. В 1/32 фіналу український шабліст виграв у Ніколоза Чеішвілі з Грузії з рахунком 15:8, а далі зумів вибити з боротьби 3-й номер кваліфікації Ялина Сахіна з Туреччини, обігравши суперника з рахунком 15:10. В 1/8 фіналу Писаренко взяв верх над угорцем Баласом Кайзером – 15:6, а після не зазнав труднощів у поєдинку з господарем змагань Галином Геновим – 15:7. У півфіналі українець переміг ще одного угорського фехтувальника Мора Мілашшина, завершивши бій з рахунком 15:13 на свою користь.

У фіналі чемпіонату Європи Іван Писаренко зустрівся з турком Ібрахімом Ахмедом Акаром. Спочатку боротьба точилася на рівних, але незабаром українському саблисту вдалося вирватися вперед – 9:6. Однак втримати цю перевагу Іван Писаренко не зміг, і вже після невеликої перерви під час бою опонент українця зумів не лише зрівняти рахунок, але й вирватися вперед. На жаль, Писаренко так і не зумів наздогнати свого суперника, і поєдинок завершився на користь турецького фехтувальника з рахунком 15:11.