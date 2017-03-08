Марченко стартував з перемоги у кваліфікації турніру в Індіан-Уеллс, Стаховський вибув з боротьби

В американському Індіан-Уеллсі триває кваліфікація тенісного супертурніру BNP Paribas Open серії ATP World Tour Masters 1000 з призовим фондом $6,993 млн., де в ніч на середу свої перші матчі провели українці Ілля Марченко і Сергій Стаховський, повідомляє офіційний сайт турніру.

109-й номер світового рейтингу українець Марченко, посіяний під 10-м номером, стартував з перемоги над 165-м номером світового рейтингу росіянином Теймуразом Габашвілі - 6:4, 2:6, 6:4.

Читайте такожСвітоліна залишилася в десятці кращих тенісисток світу, Долгополов втрачає позиціїЗа вихід у фінальний раунд кваліфікації Марченко посперечається зі 117-ю ракеткою світу французом Жюльєном Беннето. Раніше Марченко і Беннето зустрічалися один раз і тоді сильнішим був француз.

У свою чергу, 110-а ракетка світу Стаховський (11) у першому раунді кваліфікації зазнав поразки від італійця Федеріко Гайо, який займає в рейтингу ATP 159-ю позицію - 7:6(3), 6:3.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби у жіночому турнірі вибула українка Катерина Козлова.

В основному турнірі, минаючи кваліфікацію, візьмуть участь Олександр Долгополов, Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.