Віта Семеренко повернеться у біатлон в естафеті етапу Кубка IBU

8 березня в естонському Отепяя стартує заключний етап кубка IBU, повідомляє Федерація біатлону України.

Організатори значно розширили програму і вболівальників чекають цілих 8 гонок.

Крім того, на цьому етапі нас чекає повернення в біатлон української олімпійської чемпіонки в естафеті Сочі-2014 Віти Семеренко та польської гонщиці Вероніки Новаковської.

Семеренко виступить на першому етапі класичної змішаної естафети. де слідом побіжать Яна Бондар, Андрій Доценко і Руслан Ткаленко.

Віта Семеренко у вересні народила дитину (сина Марка). Всього ж вона не виступала вже протягом 2,5 років. В кінці грудня минулого року спортсменка відновила тренування.