Віта Семеренко повернеться у біатлон в естафеті етапу Кубка IBU
21:56, 07 березня 2017Інше
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Спортсменка почне гонку завтра у змішаній естафеті.
Віта Семеренко повернеться у великий спорт через два з половиною роки / biathlon.com.ua
8 березня в естонському Отепяя стартує заключний етап кубка IBU, повідомляє Федерація біатлону України.
Організатори значно розширили програму і вболівальників чекають цілих 8 гонок.
Крім того, на цьому етапі нас чекає повернення в біатлон української олімпійської чемпіонки в естафеті Сочі-2014 Віти Семеренко та польської гонщиці Вероніки Новаковської.
Семеренко виступить на першому етапі класичної змішаної естафети. де слідом побіжать Яна Бондар, Андрій Доценко і Руслан Ткаленко.
Віта Семеренко у вересні народила дитину (сина Марка). Всього ж вона не виступала вже протягом 2,5 років. В кінці грудня минулого року спортсменка відновила тренування.
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