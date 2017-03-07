Українка Котовська виграла півмарафон в Італії

Українка Ольга Котовська виграла півмарафон Maratonina di Gorizia, який відбувся в Італії, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Котовська перемогла з новим рекордом траси – 1:13.18 год. Зазначимо, що її особистий рекорд – 1:12.14 год. За такий час вона подолала дистанцію 9 листопада 2014 року у Польщі.

Італійку Терезу Монтроне Котовська випередила більше, ніж на шість хвилин (1:19.33 год). Трійку призерів замкнула Петра Тратнік зі Словенії (1:22.07 год).

Серед чоловіків найшвидше півмарафонську дистанцію подолав Канда Джоната Косгей з Кенії. Його час – 1:05.01 год.