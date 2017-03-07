Українські плавці здобули 5 нагород на міжнародних змаганнях у Марселі

На відкритих змаганнях Середземномор'я, які проходили у Марселі (Франція) українські спортсмени здобули п'ять нагород, повідомляє Федерація плавання України.

На рахунку нашої команди золота, срібна та три бронзові медалі.

Сергій Фролов фінішував першим на дистанції 400 метрів вільним стилем з результатом 3:51.35.

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Бронзову нагороду здобув Андрій Хлопцов на дистанції 50 метрів батерфляєм і показав час 23.75.