Збірна України з регбі розпочала підготовку до матчу чемпіонату Європи проти Швейцарії

Стартували навчально-тренувальні збори української національної команди перед грою чемпіонату Європи проти Швейцарії, повідомляє rugger.info.

На НТЗ у Кончі-Заспі викликані 36 гравців, серед яких один потенційний дебютант – четвертний «Гірника» Микола Шалаєв.

Нападники: Олександр Ломакін, Валентин Литвиненко, Костянтин Гурилев, Іван Залізняк, Вадим Міланко, Олександр Мишиньов, Микола Александрюк, Сергій Черняченко, Микола Кірсанов, Олександр Цапенко, Сергій Сухих, Олег Литвиненко (всі «Олімп», Харків), Віталій Крамаренко, Руслан Радчук, Едуард Вертилецкий, Роман Кулакивский (всі «КРЕДО-1963», Одеса), Петро Кобилянський («Політехнік», Одеса), Дмитро Мокрєцов («Кресало Сопот», Польща).

Читайте такожСпорт для жорстких джентльменівПівзахисники: Микола Делієргієв, Денис Масюков (обидва «КРЕДО-1963», Одеса), Максим Кравченко, Сергій Церковний, Олександр Маршуба (всі «Олімп», Харків), Мирослав Шуляк, Сергій Янчій (обидва «Поділля», Хмельницький).

Захисники: В'ячеслав Пономаренко, Володимир Войтов, Сергій Гарькавий, Олег Косарєв, Максим Чураев, Максим Ковалевський (всі «Олімп», Харків), Андрій Шакура, Віталій Кузнецов (обидва «Поділля», Хмельницький), Микола Шалаєв («Гірник» Кривий Ріг), Євген Залевський, Андрій Матківський (обидва «КРЕДО-1963», Одеса).

12 березня збірна України на виїзді зіграє проти Швейцарії. Початок матчу в Женеві в 16:00 по Києву.

На даний момент збірна України в чемионате Європи (група 1Б) займає останнє 6-е місце, програвши раніше всі три матчі з різницею очок 27-130.