Чотири представника України зіграють в основній сітці тенісного турніру в Індіан-Уеллсі

Чотири представника України зіграють в основній сітці престижного тенісного турніру BNP Paribas Open в Індіан-Уеллс (США), повідомляє Великий теніс України.

У жіночих змаганнях 10-я ракетка світу Еліна Світоліна отримала на турнірі десятий номер посіву і пропустить перший круг. У другому раунді уродженка Одеси зустрінеться з переможницею матчу між Катериною Бондаренко, яка займає 75-у позицію в рейтингу WTA, і китаянкою Ван Цян (#60 WTA).

Світоліна, кращим результатом якої на турнірі є четверте коло в 2015 році, зіграє в Індіан-Уеллсі в п'ятий раз. У свою чергу, Бондаренко приїхала в Каліфорнію вже в сьомий раз. У минулому сезоні Катерина показала свій найкращий результат на даному турнірі, поступившись у четвертому колі майбутній фіналістці Серені Вільямс.

Читайте такожСвітоліна залишилася в десятці кращих тенісисток світу, Долгополов втрачає позиціїУ свою чергу, Леся Цуренко (#41 WTA) ім'я своєї суперниці по першому колу дізнається ближче до ранку середи, коли завершаться всі матчі кваліфікації. Для українки цей виступ буде вже шостим на BNP Paribas Open, де в 2015 році вона дійшла до чвертьфіналу, але не змогла дограти матч проти Єлєни Янкович із Сербії.

У кваліфікації турніру брала участь Катерина Козлова, яка вже в першому матчі поступилася Франчесці Скьявоне (Італія) з рахунком 6:3, 1:6, 4:6.

У чоловічому турнірі Ілля Марченко (АТР 109), 10-й сіяний у кваліфікації, стартує матчем проти росіянина Теймураза Габашвілі (АТР 165). Раніше тенісисти зустрічалися на корті вже тричі: українець веде 2-1 і на його рахунку завершився останній поєдинок, що відбувся в Досі минулого року.

Сергій Стаховський (АТР 110) отримав 11-й номер посіву в кваліфікаційній сітці і в стартовому матчі проведе перший очний поєдинок проти Федеріко Гайо. 25-річний італієць в рейтингу ATP займає 159-е місце.

В основній сітці змагань виступить Олександр Долгополов.

Турнір в Індіан-Уеллс проходить з 6 по 19 березня.