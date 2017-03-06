Українські дзюдоїсти здобули п`ять медалей Кубку Європи

В Катовіце (Польща) та Празі (Чехія) відбулись змагання відкритого Кубку Європи з дзюдо серед чоловіків та жінок, де представники збірної України стали володарями 5 нагород, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

У ваговій категорії 66кг на рахунку українців «золото» та «срібло». У фінальній сутичці зійшлися одразу два наших дзюдоїсти – Богдан Ядов виявився сильнішим за Геворга Хачатряна.

Сергій Дребот став бронзовим призером у категорії до 73кг.

Блискучу перемогу у жіночих змаганнях в категорії 48кг здобула юна Дар’я Білодід. А за результатами боротьби у найважчій вазі (+78кг) Анастасія Сапсай піднялася на третю сходинку п’єдесталу пошани.

Змагання у Польщі та Чехії відбувалися 4-5 березня.