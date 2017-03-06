Верняєв здобув срібло на відкритому Кубку Америки зі спортивної гімнастики
15:04, 06 березня 2017Інше
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Український олімпійський чемпіон посів друге місце на змаганнях в Ньюарку (Нью-Джерсі).
Верняєв посів друге місце на змаганнях в США / Reuters
Український гімнаст Олег Верняєв з загальною сумою балів 85.699 посів другу сходинку у багатоборстві на змаганнях відкритого Кубку Америки зі спортивної гімнастики у Ньюарку (Нью-Джерсі), повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Разом з українцем на п'єдестал пошани піднялись два американські гімнасти. Переможцем змагань став Юл Молдауер (85.931), а трійку призерів замкнув Акаш Моді (84.398).
Змагання в Америці стали підготовчими до нового сезону-2017.
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