Верняєв здобув срібло на відкритому Кубку Америки зі спортивної гімнастики

Український гімнаст Олег Верняєв з загальною сумою балів 85.699 посів другу сходинку у багатоборстві на змаганнях відкритого Кубку Америки зі спортивної гімнастики у Ньюарку (Нью-Джерсі), повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Разом з українцем на п'єдестал пошани піднялись два американські гімнасти. Переможцем змагань став Юл Молдауер (85.931), а трійку призерів замкнув Акаш Моді (84.398).

Змагання в Америці стали підготовчими до нового сезону-2017.