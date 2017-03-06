Олеся Повх та Микита Нестеренко визнані найкращими легкоатлетами лютого в Україні

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів лютого в Україні, повідомили УНІАН в прес-службі Федерації легкої атлетики України.

У чоловіків найкращим було визнано метальника диска Микиту Нестеренко, який переміг на Зимовому чемпіонаті України з метань у Мукачево з четвертим результатом сезону у світі – 63 м 77 см.

Читайте такожЗбірна України з легкої атлетики завоювала п`ять нагород чемпіонату ЄвропиУ жінок більшість голосів дісталася Олесі Повх, яка у бігу на 60 метрів здобула перемоги на етапі IAAF World Indoor Tour у Дюссельдорфі (7,16 с – SB), міжнародних змаганнях у Мондвіллі (7,20) і Берліні (7,14 – SB), чемпіонаті України у приміщенні (7,15). 7,14 секунди на початок березня були 7-м найкращим результатом у світі та третім у Європі.

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.