Збірна України з легкої атлетики завоювала п`ять нагород чемпіонату Європи

У п`ятницю-неділю в Белграді (Сербія) відбувся чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщеннях, де українські спортсмени завоювали п`ять нагород, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди 1 срібло і 4 бронзи.

В суботу - другий день змагань - українці вибороли три медалі.

Першу медаль Україні принесла Юлія Левченко. Вона з особистим рекордом стала третьою зі стрибків у висоту (1,94 м), поступившись олімпійській чемпіонці Рут Бейтіа лише за спробами. Оксана Окунєва була четвертою (1,92 м). Перемогла литовка Айріне Пальшите (2,01 м – найкращий результат сезону в Європі).

Марина Килипко повторила особистий рекорд у приміщенні зі стрибків з жердиною (4,55 м) і розділила третє місце зі шведкою Ангелікою Бенгтссон. З найкращим результатом сезону в Європі перемогла гречанка Єкатеріні Стефаніді (4,85 м).

Сергій Никифоров був третім зі стрибків у довжину (8,07 м). Переміг албанець Ізмір Смайлай (8,08 м). Зазначимо, що у кваліфікації Никифоров показав найкращий результат сезону в Європі (8,18 м) і виконав норматив для участі у чемпіонаті світу-2017, який у серпні відбудеться у Лондоні.

В неділю - заключний третій день змагань - українці завоювали ще дві нагороди.

Олеся Повх з особистим рекордом фінішувала другою з бігу на 60 метрів – 7,10 с. Перемогу здобула Аша Філіп з Великобританіі (7,06).

Ольга Бібік, Тетяна Мельник, Анастасія Бризгіна й Ольга Ляхова фінішували третіми з естафетного бігу 4х400 метрів (3.32,10 хв). На першому місці команда Польщі (3.29,94), на другому - Великобританії - 3.31,05.

З п’ятьма медалями (однією срібною і чотирма бронзовими) збірна України посіла 16-те місце у медальній таблиці.

Перемогу у командному заліку здобула команда Польщі - 7-1-4, 12, на другому місці збірна Великобританії - 5-4-1, 10, на третьому - Німеччини - 2-2-5, 9.