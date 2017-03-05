Українка Цуренко виграла міжнародний жіночий тенісний турнір в Акапулько

Як передає Сhampion.ua, у фіналі турніру вона здолала француженку Крістіну Младенович у двох сетах.

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Для Цуренко це третій титул WTA в кар'єрі і перший в сезоні. Раніше вона перемагала на турнірах в Стамбулі і Гуанчжоу. Младенович програла четвертий з п'яти своїх фіналів.

Нагадаємо, що у півфіналі Цуренко здолала Мірьяну Лучич-Бароні з Хорватії. Призовий фонд жіночого тенісного турніру в Акапулько - 226 тис.750 доларів.