Українка Музичук стала срібною призеркою чемпіонату світу з шахів

14:23, 03 березня 2017
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Українська шахістка Анна Музичук стала срібною призеркою чемпіонату світу з класичних шахів.

Музичук програла китаянці Тань Чжуньї у фіналі чемпіонату світу з шахів / tehran2017.fide.com

Після загальної нічиєї у класичних партіях Анна програла китаянці Тань Чжуньї на тайбрейку, передає Чемпіон.

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Після нічиєї білими в першій партії рапіду українка програла в другій партії чорними. Підсумковий рахунок фіналу - 3,5:2,5 на користь китаянки.

Чемпіонат світу-2017 з шахів

Тайбрейк, рапід, 3 березня

Анна Музичук (Україна) - Тань Чжуньї (Китай) 0:5:0:5

Тань Чжуньї (Китай) - Анна Музичук (Україна) 1:0

Загальний рахунок 3:5:2:5

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Теги: #Музичук#шахи#срібло