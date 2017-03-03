Українка Музичук стала срібною призеркою чемпіонату світу з шахів

Українська шахістка Анна Музичук стала срібною призеркою чемпіонату світу з класичних шахів.

Після загальної нічиєї у класичних партіях Анна програла китаянці Тань Чжуньї на тайбрейку, передає Чемпіон. Читайте такожУкраїнка Музичук зіграла внічию у четвертій партії фіналу ЧС з шахів Після нічиєї білими в першій партії рапіду українка програла в другій партії чорними. Підсумковий рахунок фіналу - 3,5:2,5 на користь китаянки. Чемпіонат світу-2017 з шахів Тайбрейк, рапід, 3 березня Анна Музичук (Україна) - Тань Чжуньї (Китай) 0:5:0:5 Тань Чжуньї (Китай) - Анна Музичук (Україна) 1:0 Загальний рахунок 3:5:2:5

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