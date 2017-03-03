Українка Музичук стала срібною призеркою чемпіонату світу з шахів
14:23, 03 березня 2017Інше
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Українська шахістка Анна Музичук стала срібною призеркою чемпіонату світу з класичних шахів.
Музичук програла китаянці Тань Чжуньї у фіналі чемпіонату світу з шахів / tehran2017.fide.com
Після загальної нічиєї у класичних партіях Анна програла китаянці Тань Чжуньї на тайбрейку, передає Чемпіон.
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Після нічиєї білими в першій партії рапіду українка програла в другій партії чорними. Підсумковий рахунок фіналу - 3,5:2,5 на користь китаянки.
Чемпіонат світу-2017 з шахів
Тайбрейк, рапід, 3 березня
Анна Музичук (Україна) - Тань Чжуньї (Китай) 0:5:0:5
Тань Чжуньї (Китай) - Анна Музичук (Україна) 1:0
Загальний рахунок 3:5:2:5
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