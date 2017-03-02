Український призер Олімпіади-2016 в Ріо Беленюк представив нове патріотичне борцівське трико
17:52, 02 березня 2017Інше
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Борець буде виступати в костюмі з етнічним орнаментом.
Раніше Беленюк виступав у трико з зображенням українського герба / Reuters
Срібний призер Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро український борець Жан Беленюк представив свій новий костюм, в якому буде виступати на турнірах сезону 2017 року у своєму Instagramm.
"Як вам наші нові трико в етнічному стилі?) Особисто мені дуже подобаються!", - прокоментував Беленюк.
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