Українка Музичук зіграла внічию у четвертій партії фіналу ЧС з шахів
15:41, 02 березня 2017Інше
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Доля титулу вирішиться у п'ятницю на тай-брейку, в партії зі скороченим контролем часу.
Українка і китаянка так і не визначили найсильнішу в чотирьох партіях tehran2017.fide.com
У Тегерані (Іран) завершилася остання четверта партія фінального матчу за титул чемпіонки світу з шахів, в якому українка Ганна Музичук зіграла внічию з Тань Чжуньї з Китаю, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка грала чорними фігурами і змогла відбити натиск суперниці, уклавши мирну угоду після 24-го ходу китаянки.
Таким чином, основний матч завершився внічию - 2:2. Доля титулу чемпіона світу буде вирішена в п'ятницю на тай-брейку.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.
Раніше, в 1/32 фіналу з боротьби вибула Наталія Жукова, в 1/16 на тай-брейку - Наталія Букса, Інна Гапоненко та Ганна Ушеніна.
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