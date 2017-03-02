Українка Музичук зіграла внічию у четвертій партії фіналу ЧС з шахів

У Тегерані (Іран) завершилася остання четверта партія фінального матчу за титул чемпіонки світу з шахів, в якому українка Ганна Музичук зіграла внічию з Тань Чжуньї з Китаю, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка грала чорними фігурами і змогла відбити натиск суперниці, уклавши мирну угоду після 24-го ходу китаянки.

Таким чином, основний матч завершився внічию - 2:2. Доля титулу чемпіона світу буде вирішена в п'ятницю на тай-брейку.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.

Раніше, в 1/32 фіналу з боротьби вибула Наталія Жукова, в 1/16 на тай-брейку - Наталія Букса, Інна Гапоненко та Ганна Ушеніна.