Українка Джима потрапила в Топ-6 спринту етапу Кубка світу Підгрушна не вийшла на старт
У корейському Пхенчхані завершилася перша гонка передолімпійського тижня.
В Пхенчхані (Південна Корея) завершилася жіноча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій українка Юлія Джима потрапила в 6-ку кращих спортсменок, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, а по швидкості відстала від лідера на 1 хвилин 01 секунду рівно.
Читайте такожДжима та Підгрушна потрапили в десятку кращих індивідуальної гонки Чемпіонату світуРешта українки не потрапили навіть в ТОП-30. А Олена Підгрушна і зовсім не вийшла на старт. При цьому, причини невиходу на старт олімпійської чемпіонки Сочі-2014 в естафеті досі невідомі.
Переможницею гонки стала німкеня Лаура Дальмайєр, яка випередила Тіріл Екхоф з Норвегії й Анаіс Шевальє з Франції.
Етап КС в Пхенчхані проходить рівно за рік до проведення зимової Олімпіади-2018 у цьому південнокорейському місті, на трасах майбутніх Ігор.
Спринт. Жінки
1. Лаура Далмайер, Німеччина (0+0) 20:43.7
2. Тіріл Екхоф, Новегия (0+0) +8.4
3. Анаіс Шевальє, Франція (0+0) +41.6
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6. Юлія Джима (0+0) +1:01.0
31. Анастасія Меркушина (0+1) +1:55.1
44. Ірина Варвінець (0+1) +2:20.6
60. Валя Семеренко (1+1) +2:53.3
69. Ольга Абрамова (0+2) +3:15.6