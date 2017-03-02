Українка Джима потрапила в Топ-6 спринту етапу Кубка світу Підгрушна не вийшла на старт

В Пхенчхані (Південна Корея) завершилася жіноча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій українка Юлія Джима потрапила в 6-ку кращих спортсменок, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, а по швидкості відстала від лідера на 1 хвилин 01 секунду рівно.

Читайте такожДжима та Підгрушна потрапили в десятку кращих індивідуальної гонки Чемпіонату світуРешта українки не потрапили навіть в ТОП-30. А Олена Підгрушна і зовсім не вийшла на старт. При цьому, причини невиходу на старт олімпійської чемпіонки Сочі-2014 в естафеті досі невідомі.

Переможницею гонки стала німкеня Лаура Дальмайєр, яка випередила Тіріл Екхоф з Норвегії й Анаіс Шевальє з Франції.

Етап КС в Пхенчхані проходить рівно за рік до проведення зимової Олімпіади-2018 у цьому південнокорейському місті, на трасах майбутніх Ігор.

Спринт. Жінки

1. Лаура Далмайер, Німеччина (0+0) 20:43.7

2. Тіріл Екхоф, Новегия (0+0) +8.4

3. Анаіс Шевальє, Франція (0+0) +41.6

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6. Юлія Джима (0+0) +1:01.0

31. Анастасія Меркушина (0+1) +1:55.1

44. Ірина Варвінець (0+1) +2:20.6

60. Валя Семеренко (1+1) +2:53.3

69. Ольга Абрамова (0+2) +3:15.6