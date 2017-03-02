Росію офіційно позбавили права проведення Чемпіонату світу з біатлону-2021

Міжнародний союз біатлоністів офіційно позбавив Росію права проведення Чемпіонату світу 2021 року в Тюмені, повідомили ТАСС в прес-службі IBU.

На позачерговому конгресі IBU, що відбувся 8 лютого, було озвучено рішення виконкому організації запропонувати Союзу біатлоністів Росії (СБР) добровільно відмовитися від проведення чемпіонату світу. В іншому випадку Тюмень 24 лютого позбудеться цього права автоматично. Російська сторона наполягала на незаконності такого рішення, оскільки позбавити місто права проведення чемпіонату світу може тільки конгрес IBU, а це питання на засіданні не розглядався.

Читайте такожРосійську Тюмень позбавили ЧС з біатлону 2021 року - ЗМІ"IBU підтверджує, що СБР не повернув до 24 лютого право на проведення чемпіонату світу 2021 року. Наслідки такого рішення були опубліковані раніше", - наголошується в повідомленні IBU.

Підставою для позбавлення Тюмені чемпіонату світу стала рекомендація Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не проводити в Росії великі старти до закінчення розслідування причетності влади до "допінгової системі", яка дозволяла російським спортсменам уникнути відповідальності за вживання заборонених препаратів.

Раніше повідомлялося, що 31 біатлоніст з Росії підозрюється у вживанні допінгу. Згодом 22 з них були виправдані, щодо інших триває розслідування.