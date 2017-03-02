Цуренко вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в Акапулько

В Акапулько (Мексика) завершилися матчі другого кола тенісного турніру серії WTA Abierto Mexicano, де в одному з матчів українка Леся Цуренко обіграла Юлію Гергес з Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився за рахунку 6:1, 2:0 на користь українки.

Суперниця відмовилась від боротьби на початку другої партії через травму коліна, яку вона отримала три тижні тому в матчі Кубка Федерації США - Німеччина.

Читайте такожЛеся Цуренко принесла перше очко збірної України в матчі Fed Cup з АвстралієюГергес виграла тільки другий гейм в цьому матчі, зрівнявши рахунок після виграного на старті матчу гейму Цуренко - 1:1. Потім німкеня програла сім геймів поспіль і перервала матч.

Гра тривала всього 37 хвилин.

У матчі 1/4 фіналу в ніч на п'ятницю за київським часом Цуренко зіграє проти Олени Остапенко з Латвії.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Акапулько проходить з 27 лютого по 5 березня.