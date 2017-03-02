Цуренко вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в Акапулько
Суперниця українки відмовилася від боротьби у другому сеті матчу 1/8 фіналу.
В Акапулько (Мексика) завершилися матчі другого кола тенісного турніру серії WTA Abierto Mexicano, де в одному з матчів українка Леся Цуренко обіграла Юлію Гергес з Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився за рахунку 6:1, 2:0 на користь українки.
Суперниця відмовилась від боротьби на початку другої партії через травму коліна, яку вона отримала три тижні тому в матчі Кубка Федерації США - Німеччина.
Читайте такожЛеся Цуренко принесла перше очко збірної України в матчі Fed Cup з АвстралієюГергес виграла тільки другий гейм в цьому матчі, зрівнявши рахунок після виграного на старті матчу гейму Цуренко - 1:1. Потім німкеня програла сім геймів поспіль і перервала матч.
Гра тривала всього 37 хвилин.
У матчі 1/4 фіналу в ніч на п'ятницю за київським часом Цуренко зіграє проти Олени Остапенко з Латвії.
Як повідомляв УНІАН, турнір в Акапулько проходить з 27 лютого по 5 березня.