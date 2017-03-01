Українка Терещук позбавлена бронзи Олімпіади-2008 у сучасному п'ятиборстві через допінг

У крові нашої спортсменки виявлений турінабол.

Українська спортсменка Вікторія Терещук позбавлена бронзової нагороди Олімпійських ігор-2008 в Пекіні через допінг, повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету. Українка завоювала нагороду в індивідуальних змаганнях серед жінок у п'ятиборства (біг, верхова їзда, плавання, фехтування, стрільба). Повторний аналіз зразків допінг-проби Терещук в Пекіні-2008 привів до виявлення позитивного результату на заборонену речовину турінабол. Результат анульовано, спортсменка повинна буде повернути нагороду в МОК. Терещук - триразова чемпіонка світу (Москва-2011 - особистий залік, змішана естафета, Гоасюн-2013 - естафета), дворазова чемпіонка Європи (Москва-2008, особистий залік, Држонков-2013, змішана естафета).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter