Музичук виграла третю партію матчу за звання чемпіона світу з шахів і зрівняла загальний рахунок

Українка Ганна Музичук виграла третю партію фінального матчу Чемпіонату світу з шахів-у 2017 Тань Чжунъи з Китаю, який проходить в Тегерані (Іран), повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка напередодні програла партію чорними фігурами, а сьогодні зрівняла загальний рахунок у матчі - 1,5:1,5 очка.

Суперниця протистояла протягом 31 ходу, але після 32-го ходу українки визнала свою поразку.

Перша партія, яка відбулася в понеділок, завершилася внічию.

У четвер відбудеться заключна четверта партія. Якщо вона завершиться внічию, титул чемпіонки світу буде розіграний у п'ятницю на тай-брейку, в партіях з укороченим контролем часу.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.

Раніше, в 1/32 фіналу з боротьби вибула Наталія Жукова, в 1/16 на тай-брейку - Наталія Букса, Інна Гапоненко та Ганна Ушеніна.