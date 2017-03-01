Україна подала заявку на проведення чемпіонату Європи з боротьби 2018 року

Асоціація спортивної боротьби України подала заявку до Міжнародної федерації боротьби (FILA) на проведення чемпіонату Європи 2018 року, повідомив головний тренер збірної України з вільної боротьби Руслан Савлохов на прес-конференції в Києві.

У разі позитивного рішення турнір з усіх трьох видів боротьби - вільна, греко-римська, жіноча - в 2018 році прийматиме Київ.

Читайте такожУ Харкові пройшов всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті заслуженого тренера України Леоніда Дуная«Я сподіваюся на перемогу нашої заявки. Ми отримали підтримку Міністерства молоді та спорту України. Думаю, після проведення в цьому році Євробачення, чемпіонатів Європи з боксу і стрибків у воду, а також чемпіонату світу з хокею, нам буде легше після них в плані організації», – заявив Руслан Савлохов.

3-4 березня в Києві відбудеться традиційний міжнародний турнір з боротьби, в якому візьмуть участь представники 22 країн. Зокрема, столицю України відвідають дві олімпійські чемпіонки - американка Хелен Маруліс і Еріка Вайбе з Канади.

Крім того, в Києві будуть всі найсильніші українські борці, включаючи срібного призера Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Жана Беленюка.