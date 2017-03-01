Олена Підгрушна всьоме отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні

За підсумками спортивного лютого Національний олімпійський комітет визнав капітана жіночої збірної України з біатлону Олену Підгрушну найкращою спортсменкою місяця, повідомляє офіційний сайт НОК.

Її першого тренера Олега Бунта та старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця названо найкращими тренерами лютого.

Високого визнання НОК Олімпійська чемпіонка Ігор-2014 удостоєна завдяки чудовому виступу на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені.

Читайте такожЗбірна України завоювала срібло Чемпіонату світу з біатлону в жіночій естафетіВ жіночій естафеті Олена блискуче провела гонку на найвідповідальнішому останньому етапі, у напруженій боротьбі з найсильнішими біатлоністками світу продемонструвавши свою високу майстерність та професіоналізм, неймовірну жагу до перемоги. Досвідчений лідер збірної разом з подругами по команді: Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Анастасією Меркушиною здобула срібну медаль чемпіонату світу.

Відзначимо, що для Олени Підгрушної це вже сьоме високе визнання НОК.

Лідерами в цьому рейтингу НОК залишаються фехтувальниця Ольга Харлан – дев'ять нагород, та гімнаст Олег Вернєяв, який вже вісім разів визнавався найкращим спортсменом місяця в Україні.