Світоліна через травму знялася з тенісного турніру в Куала-Лумпур

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна достроково завершила виступи на турнірі Alya WTA Malaysian Open в Куала-Лумпур (Малайзія), повідомляє Великий теніс України.

Після перемоги над кореянкою Чан Су-Чон у першому раунді Світоліна знялася з турніру через ушкодження ноги. Під час матчу українка грала з затейпованою ногою й зверталася до лікаря. Через ці проблеми Еліна відмовилася вийти на зустріч другого колу.

Читайте такожСвітоліна офіційно стала 10-ю ракеткою світу (відео)Тепер вона переїжджає в США, де стартуватиме на хардовому турнірі в Індіан-Уелссі.

Нагадаємо, перед цим Світоліна виграла турніри в Тайвані й Дубаї й нині посідає десяте місце світового рейтингу й друге в чемпіонській гонці.