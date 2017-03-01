Долгополов програв Чилічу в першому раунді тенісного турніру в Акапулько

В Акапулько (Мексика) завершився матч першого кола тенісного турніру Abierto Mexicano Telcel серії АТР-500, в якому українець Олександр Долгополов програв хорвату Марину Чилічу і вибув з боротьби, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:6, 6:4, 0:6.

Українець на рівних провів з суперником перші два сети, зробивши один "зайвий" брейк у другій партії. Тим не менш, у вирішальному третьому сеті він програв усі три гейми на своїй подачі і три гейми на подачі суперника - 0:6.

Читайте такожДолгополов перервав матч тенісного турніру в Ріо через травму і не зміг вийти у півфіналТаким чином, Долгополов програв перший матч після травми, яку він отримав минулого тижня на турнірі в бразильському Ріо-де-Жанейро.

Турнір в Акапулько проходить з 26 лютого по 5 березня.