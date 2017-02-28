Музичук програла другу партію матчу за звання чемпіона світу з шахів

У Тегерані (Іран) завершилася друга партія матчу за звання чемпіонки світу з шахів, в якому українка Ганна Музичук програла Тань Чжуньї з Китаю, повідомляє офіційний сайт змагань.

Рахунок у матчі став 0,5:1,5 очка.

Українка грала чорними фігурами і намагалася захищатися до 55-го ходу. Але, після 56-го ходу суперниці, визнала свою поразку.

Таким чином, наша гросмейстер поступається в рахунку після двох партій. Згідно з регламентом змагань, матч складається з чотирьох партій з класичним контролем часу. У разі нічийного рахунку за підсумками основних партій відбудеться тай-брейк, партії з укороченим контролем часу.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.

Раніше, в 1/32 фіналу з боротьби вибула Наталія Жукова, в 1/16 на тай-брейку - Наталія Букса, Інна Гапоненко та Ганна Ушеніна.