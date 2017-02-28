Українська лижниця Шевченко посіла 44-те місце у гонці на 10 кілометрів Чемпіонату світу

В Лахті (Фінляндія) завершилася гонка на 10 км з роздільним стартом в рамках Чемпіонату світу з лижних видів спорту, де кращою з українок стала Валентина Шевченко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка посіла 44-е місце.

Українка подолала дистанцію за 29 хвилин 26,9 секунди, відставши від переможниці на 4 хвилини 02,0 секунди.

Тетяна Антипенко зайняла 50-е місце з відставанням у 4 хвилини 26,4 секунди. Лада Нестеренко - 60-е місце з відставанням у 5 хвилин 21,0 секунди, Юлія Кроль - 64-е місце з відставанням у 6 хвилин 37,6 секунди.

Чемпіонкою світу в цій дисципліні стала Маріт Бйорген з Норвегії, яка подолала дистанцію за 25 хвилин, 24,9 секунди. Друге місце у Шарлотт Калла зі Швеції з відставанням у 41,0 секунди, третє - у Астрід Якобсен з Норвегії - 55,5 секунди відставання.

Чемпіонат світу з лижних видів спорту в Лахті проходить з 22 лютого по 5 березня.

У медальному заліку лідирують команди Норвегії (4-2-3), Німеччини (4-2-2) і Росії (2-2-0).

На рахунку збірної України поки немає жодної нагороди.