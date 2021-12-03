18-річний українець став чемпіоном світу зі стрибків у воду

Данило Коновалов виграв юніорську першість світу.

У київському Центрі спорту "Ліко" другого грудня розпочався юніорський чемпіонат світу-2021 зі стрибків у воду. Змагання триватимуть до 9 грудня. За підсумками другого дня змагань представники України вибороли дві медалі. 18-річний Данило Коновалов виграв золоту нагороду на трьохметровому трампліні, а 16-річна Ксенія Байло стала бронзовою призеркою серед старших дівчат. Зауважимо, що Коновалов набрав однакову кількість очок з бразильцем Фігейредо Перейрою, але обом надали звання чемпіона світу й золоту медаль. Стрибки у воду. Юніорський чемпіонат світу Юніори (молодші), трамплін три метри 1. Каван Фігейредо Перейра (Бразилія) - 532,60 1. Данило Коновалов (Україна) - 532,60 3. Леонардо Гарсія Варела (Колумбія) - 521,95 Дівчата (старші), трамплін один метр 1. Йоганна Краусс (Німеччина) - 341,95 2. Еліза Піцціні (Італія) - 339,20 3. Ксенія Байло (Україна) - 332,35 Вас також можуть зацікавити новини: Українець-скелелаз став чемпіоном світу в Москві (відео)

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