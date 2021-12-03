Данило Коновалов / фото df-ua.org

У київському Центрі спорту "Ліко" другого грудня розпочався юніорський чемпіонат світу-2021 зі стрибків у воду. Змагання триватимуть до 9 грудня.

За підсумками другого дня змагань представники України вибороли дві медалі.

18-річний Данило Коновалов виграв золоту нагороду на трьохметровому трампліні, а 16-річна Ксенія Байло стала бронзовою призеркою серед старших дівчат.

Зауважимо, що Коновалов набрав однакову кількість очок з бразильцем Фігейредо Перейрою, але обом надали звання чемпіона світу й золоту медаль.

Стрибки у воду. Юніорський чемпіонат світу

Юніори (молодші), трамплін три метри

1. Каван Фігейредо Перейра (Бразилія) - 532,60

1. Данило Коновалов (Україна) - 532,60

3. Леонардо Гарсія Варела (Колумбія) - 521,95

Дівчата (старші), трамплін один метр

1. Йоганна Краусс (Німеччина) - 341,95

2. Еліза Піцціні (Італія) - 339,20

3. Ксенія Байло (Україна) - 332,35

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Автор: Артем Будрін