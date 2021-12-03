У київському Центрі спорту "Ліко" другого грудня розпочався юніорський чемпіонат світу-2021 зі стрибків у воду. Змагання триватимуть до 9 грудня.
За підсумками другого дня змагань представники України вибороли дві медалі.
18-річний Данило Коновалов виграв золоту нагороду на трьохметровому трампліні, а 16-річна Ксенія Байло стала бронзовою призеркою серед старших дівчат.
Зауважимо, що Коновалов набрав однакову кількість очок з бразильцем Фігейредо Перейрою, але обом надали звання чемпіона світу й золоту медаль.
Стрибки у воду. Юніорський чемпіонат світу
Юніори (молодші), трамплін три метри
1. Каван Фігейредо Перейра (Бразилія) - 532,60
1. Данило Коновалов (Україна) - 532,60
3. Леонардо Гарсія Варела (Колумбія) - 521,95
Дівчата (старші), трамплін один метр
1. Йоганна Краусс (Німеччина) - 341,95
2. Еліза Піцціні (Італія) - 339,20
3. Ксенія Байло (Україна) - 332,35