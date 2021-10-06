Олександра Хоменець стала призером на першості світу.

Олександра Хоменець та Магомед Закарієв здобули для України бронзові нагороди на чемпіонаті світу з вільної боротьби.

На першості світу в Осло (Норвегія) 18-річна Хоменець виступала у ваговій категорії до 55 кг. Українка програла японці Цугумі Сакураї (4:10), але у втішному турнірі здолала польку Роксану Засіну (8:6) та отримала право змагатися за бронзу.

У сутичці за медаль Олександра перемогла дворазову чемпіонку Європи Ольгу Хорошавцеву, яка представляє Росію (10:8).

Борець вільного стилю Магомед Закарієв у категорії до 97 кг також став бронзовим призером.

У півфіналі 24-річний Закарієв поступився майбутньому чемпіону - Абдулрашиду Садулаєву з Росії (0:11). А в поєдинку за бронзу Магомед здолав білоруса Олександра Гущина (9:3).

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Автор: Артем Будрін