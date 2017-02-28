Світоліна вийшла у друге коло тенісного турніру в Малайзії

В Куала-Лумпурі (Малайзія) відбувся матч першого кола тенісного турніру ALYA Malaysian Open серії WTA, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Су Женг Жанг з Південної Кореї, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч закінчився з рахунком 6:2, 6:3.

Українка мала перевагу протягом всього матчу і досить легко пройшла першу суперницю. На цьому турнірі Світоліна захищає свій титул, завойований в Куала-Лумпурі в 2016-му році.

Читайте такожСвітоліна офіційно стала 10-ю ракеткою світуУ другому колі 10-а ракетка світу зіграє з Нао Хібіно з Японії, яка у стартовому матчі у впертій боротьбі обіграла екс-одеситку Марину Заневську, яка нині виступає під прапором Бельгії - 7:5, 4:6, 6:2.

Крім того, раніше в матчі першого кола одеситка Катерина Козлова поступилася Каї-Лін Жанг з Китаю з рахунком 6:7 (8:10), 2:6 і вибула з боротьби.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Світоліна виграла престижний турнір у Дубаї (ОАЕ).