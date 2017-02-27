Матч Кубка Федерації з тенісу Німеччина - Україна відбудеться в Штуттгарті

Національна збірна України з тенісу проведе матч проти команди Німеччини в рамках плей-офф Першої Світової групи Кубка Федерації на кортах Рогѕсһе Arena в Штутгарті, повідомляє Великий теніс України.

Це стадіон, на якому традиційно проходить один із найбільших турнірів WTA.

Читайте такожЗбірна України зіграє з Німеччиною у плей-офф Світової групи Кубка Федерації з тенісуЦіково, що 24 квітня на цьому стадіоні і почнеться турнір WTA, в якому беруть участь практично всі найсильніші гравці світу.

Центральний корт Porshe Arena вміщує в загальній складності 4 800 глядачів. Арена має розсувний дах. Розміри ігрового корту – 44 х 22 метри.

Покриття для матчу позначено, як тимчасове – Artificial clay (штучний грунт).

Початок матчів: у суботу – о 12:00, у неділю – об 11:00 за місцевим часом.

Як повідомляв УНІАН, два тижні тому збірна України обіграла команду Австралії в матчі другої Світової групи і вийшла в плей-офф. У разі перемоги в матчі з командою Німеччини українки проб'ються до вісімки найсильніших команд світу турніру сезону-2018, де безпосередньо розігрується Кубок Федерації