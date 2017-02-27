Українка Музичук зіграла внічию першу партію фіналу чемпіонату світу

У Тегерані (Іран) завершилася перша партія фінального матчу Чемпіонату світу з шахів серед жінок, в якому українка Ганна Музичук грає з Тань Чжуньї з Китаю, повідомляє офіційний сайт змагань.

Партія завершилася внічию, рахунок в матчі став 0,5:0,5.

Читайте такожМузичук двічі обіграла росіянку Костенюк і вийшла у фінал Чемпіонату світу з шахівУкраїнка грала білими фігурами, але не змогла досягти вирішальної переваги і в партії була зафіксована нічия після 42-го ходу Музичук.

Згідно з регламентом змагань, фінальний матч триває 4 партії з класичним контролем часу та, при необхідності, тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.

Раніше, в 1/32 фіналу з боротьби вибула Наталія Жукова, в 1/16 на тай-брейку - Наталія Букса, Інна Гапоненко та Ганна Ушеніна.