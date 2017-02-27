Українські велосипедисти завоювали дві медалі на етапі Кубка світу в Лос-Анджелесі

В американському Лос-Анджелесі відбувся завершальний четвертий етап Кубка світу з велотреку, на якому українці здобули дві медалі, повідомляє НОК України.

Наша Тетяна Клімченко святкувала перемогу у дисципліні скретч, а Любов Басова принесла Україні «срібло» в індивідуальному спринті.

Читайте такожВелосипедистка Любов Басова отримала нагороду найкращої спортсменки місяця в УкраїніОкрім цього, за підсумками чотирьох етапів світового Кубка визначилися найсильніші спортссмени у загальних заліках. Так, одразу 5 українців посіли місця в трійках призерів.

Любов Басова стала першою у кейріні. Андрій Вінокуров - 1-м в загальному заліку індивідуального спринту та 3-м - у кейріні.

Перша сходинка у жіночому спринті у нашої Олени Старікової, друге місце у скретчі - у Тетяни Клімченко.