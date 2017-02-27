Українка Кесар стала срібним призером Гран-прі зі стрибків у воду
15:46, 27 лютого 2017Інше
83
Українка посіла 2-е місце в індивідуальних змаганнях на 3-метровому трампліні.
Кесар посіла друге місце на етапі в Німеччині / vk.com
На Гран-прі зі стрибків у воду в німецькому Ростоці скарбничка збірної України поповнилася срібною медаллю, повідомляє НОК України.
На триметровому трампліні в індивідуальних змаганнях наша Вікторія Кесар з результатом 294,60 балів посіла 2 місце.
Перемогу святкувала представниця Китаю Чунтінг Ву (309,85). «Бронза» на рахунку спортсменки з Канади Дженіфер Абел (286,50).
Змагання в Ростоку відбувалися 24-26 лютого. Це був перший етап Гран-прі сезону-2017.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter